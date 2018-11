Bei der Messerstecherei im Steintor starb am 2. November 2017 eine Person, eine weitere wurde schwer verletzt. (Frank Thomas Koch)

Wegen Mordes muss sich seit Dienstag vor dem Bremer Landgericht ein 24 Jahre alter Mann verantworten. Er habe einen anderen Menschen getötet, um eine Straftat zu verdecken. Das Opfer sei nach einem Stich ins Herz gestorben, hieß es zum Auftakt in der Anklageverlesung.

Der Mann soll im November 2017 in Bremen auf der Flucht einen Mann erstochen haben, der sich ihm nach einer Straftat in den Weg stellte. Der Russe hatte laut Anklage zuvor mit einem 22-jährigen Komplizen einen anderen Mann geschlagen und ihn mit dem Messer verletzt. Auch der mutmaßliche Mittäter stand am Dienstag vor Gericht. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. (dpa)