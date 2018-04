Eine der Wandschmierereien der psychisch kranken Frau aus Woltmershausen. (Frank Thomas Koch)

Die Frau ist psychisch krank und deshalb nicht schuldfähig für ihre Taten. Aber dass deshalb nichts mit ihr passiert, ginge natürlich auch nicht, stellte Thorsten Prange, Vorsitzender Richter am Landgericht, am Anfang der Verhandlung am Dienstagmorgen klar. "Es muss Konsequenzen geben." Deshalb gibt es in diesem Fall sehr wohl ein Gerichtsverfahren. An dessen Ende müssen die Richter aber nicht über ein Strafmaß entscheiden, sondern über die Frage, ob die Frau in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Dies allerdings tun sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit, beschloss das Gericht am Dienstag.

Die 39-Jährige lebt in Woltmershausen und drangsaliert seit Jahren ihre Nachbarschaft. Malt volksverhetzende Graffiti an Hauswände, schreibt dort mit dickem schwarzen Filzstift Beleidigungen wie "Bordellhure" oder "Schmarotzer" an, ritzt Hakenkreuze in den Lack von Autos, begeht Sachbeschädigungen, und auch zu handgreiflichen Attacken ist es schon gekommen. Zwischen 15.000 und 20.000 Euro hat eine der betroffenen Familien nach eigenen Angaben in den letzten sieben Jahren für die Beseitigung diverser Schäden ausgegeben. Der Polizei liegen stapelweise Anzeigen gegen die Frau vor.

Doch eine medizinische Sachverständige hat der Täterin eine schwerwiegende psychiatrische Erkrankung attestiert. Alles, was sie getan hat, geschah damit im Zustand der Schuldunfähigkeit. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb kein normales Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet, sondern einen Antrag auf ein Sicherungsverfahren gestellt. Die Frau gilt damit nicht als Angeklagte, Ziel des Prozesses ist keine Strafe wegen Körperverletzung oder Sachbeschädigung, sondern die Klärung der Frage, wie krank sie ist und ob sie dauerhaft in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden soll.

Die Antwort hierauf wird entscheidend von der Einschätzung abhängen, ob die Frau andere Menschen gefährdet. Derzeit ist sie nur vorläufig untergebracht. Seit rund einem halben Jahr wird sie stationär im Klinikum Ost behandelt. Zum Prozess am Dienstag wurde sie in Handschellen vorgeführt.

Unmittelbar nach Eröffnung der Hauptverhandlung schloss das Gericht die Öffentlichkeit aus. Eine Möglichkeit, die das Gerichtsverfassungsgesetz ausdrücklich für den Fall vorsieht, dass in dem Prozess hochpersönliche Daten der Betroffenen zur Sprache kommen werden, erklärte Richter Prange dem Publikum, das zu dem Prozesstag erschienen war. Erst die Urteilsverkündung in einigen Wochen wird wieder öffentlich sein.