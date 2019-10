Drei Männern wird vorgeworfen in einem Gebäude der Bremer Scharnhorst-Kaserne am Niedersachsendamm unbemerkt eine Drogenplantage betrieben zu haben. (Christina Kuhaupt)

Die Mutter eines der Angeklagten kann die erneute Verzögerung des Prozesses nicht fassen: Dies alles ziehe sich jetzt schon dreieinhalb Jahre hin, schimpft sie lautstark von ihrem Platz im Zuschauerraum aus. Und wendet sich vorwurfsvoll an das Gericht: „Wissen Sie eigentlich, dass hier die Zukunft eines jungen Menschen kaputtgemacht wird?“

Dreieinhalb Jahre haben die drei Angeklagten im Verfahren um eine Cannabis-Plantage in der Scharnhorst-Kaserne auf die Eröffnung ihres Prozesses gewartet. In dieser Woche war es vor dem Amtsgericht soweit, doch der Auftakt verläuft eher zäh. Der erste Verhandlungstag stand zunächst im Zeichen einer Verständigung und endete dann abrupt mit dem Antrag eines Anwaltes, die Richterin wegen Befangenheit abzulehnen. Und auch am Freitag, dem zweiten Prozesstag, geht es nicht wirklich los. Ohne öffentlich in die eigentliche Beweisaufnahme eingetreten zu sein, vertagt sich das Gericht auf den 6. November. Was die erzürnte Mutter auf den Plan bringt.

Grund für die Vertagung ist, dass der Anwalt von einem der beiden anderen Angeklagten ein Sachverständigengutachten beantragt hat. Der soll die Psyche des heute 38-jährigen Mannes zur Tatzeit begutachten, der Verteidiger will die verminderte Schuldfähigkeit seines Mandanten beweisen. Doch zur Frage, ob der Angeklagte tatsächlich medizinisch begutachtet werden muss, will das Gericht zunächst noch eine Zeugin hören. Dies jedoch ist erst am nächsten Prozesstag, dem 6. November, möglich. Und deshalb ist am Freitag an dieser Stelle Schluss.

Psychologisches Gutachten beantragt

Auslöser für den Ärger der Mutter ist die Situation ihres Sohnes. Auch wenn der 28-Jährige noch nicht verurteilt wurde und für ihn, anders als bei seinen beiden Mitangeklagten, am Ende des Prozesses auch ein Freispruch stehen könnte, hat das Verfahren seine angestrebte Zukunft bei der Bundeswehr bereits verbaut, erzählen seine Eltern. Und auch bei seinen Bemühungen um einen anderen Arbeitsplatz erweise sich die nach wie vor drohende Gefahr einer Verurteilung wegen illegalem Drogenhandels natürlich nicht eben als förderlich.

Wie berichtet, wird den drei Männern vorgeworfen, über Monate hinweg in einem Gebäude der Bremer Scharnhorst-Kaserne am Niedersachsendamm unbemerkt eine Drogenplantage betrieben zu haben. Genau genommen ein halbes Jahr lang, zwischen September 2015 und März 2016. Erst dann fiel einem Feldwebel das ausgewechselte Schloss an der Tür zu dem Raum der Indoor-Plantage auf und das Trio flog auf.

Die Aufklärung des Tatgeschehens kann als gesichert gelten. Das Gericht hat sich mit zwei der drei Männer verständigt. Sie werden ein Geständnis ablegen und haben dafür im Gegenzug eine Haftstrafe auf Bewährung zwischen einem Jahr, zwei Monaten und zwei Jahren zugesichert bekommen. Der Dritte im Bunde kämpft dagegen um einen Freispruch, er will an der Cannabis-Plantage und dem Drogenverkauf nicht beteiligt gewesen sein.

Der Prozess wird am 6. November um 9 Uhr fortgesetzt. In unveränderter Besetzung: Der Antrag auf Befangenheit der Richterin wurde abgelehnt.