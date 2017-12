Schon beim Prozessauftakt am 23. November lief nicht alles rund. Auch der zweite Verhandlungstag steht unter keinem guten Stern. (Christina Kuhaupt)

Das Gerichtsverfahren um eine Messerattacke am Eingang zu einer Veranstaltung im Weserstadion im Dezember 2016 steht weiterhin unter keinem guten Stern. Konnte am Amtsgericht schon zum Prozessauftakt am 23. November nicht in der Sache selbst verhandelt werden, so platzte der Prozess am Mittwoch komplett.

Grund diesmal: am zweiten Verhandlungstag fehlte ein Schöffe. Einer der beiden eigentlich vorgesehenen Schöffen hatte seine Teilnahme krankheitsbedingt am Montag abgesagt, teilte der Richter mit. Soweit noch kein Problem, für solche Fälle stehen andere Schöffen als Ersatz bereit. Tatsächlich habe er auch die feste Zusage eines Schöffen gehabt, dass dieser zum zweiten Prozesstag erscheinen werde, erklärte der Richter. Allein – bis Mittwochmittag fehlte von dem Mann im Gerichtssaal jede Spur. Und telefonisch zu erreichen war er für das Gericht auf die Schnelle nicht.

Der Mann wurde dafür mit einem Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro belegt. Zudem muss er die entstandenen Kosten für den Verhandlungstag bezahlen. Knifflig war dagegen die Frage, wie und ob der Prozess am Mittwoch überhaupt noch fortgesetzt werden kann. Unter anderem war zu klären, ob kurzfristig ein weiterer Schöffe für die Verhandlung gefunden werden konnte.

Nach einstündiger Unterbrechung entschied sich der Richter dann für den radikalen Schnitt: die Hauptverhandlung wurde ausgesetzt und beginnt am 20. Dezember noch einmal komplett neu. Dann auch mit neuen Schöffen.

In der Sache geht es eine schwere Körperverletzung. Am 11. Dezember 2016 wollten vier Männer nachts um kurz nach 1 Uhr in die "Persische Nacht" im Businessbereich des Weserstadions. Ihnen wurde jedoch von den Türstehern der Einlass verwehrt, heißt es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Daraufhin sei es erst zu verbalen Drohungen gekommen, dann zu handfesten Schubsereien und schließlich zu einer sieben Zentimeter langen Schnittwunde, die einer der vier Angeklagten mit dem Messer seinem Gegenüber im Gesicht zugefügt haben soll.