Mordvorwurf

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Prozess um tödliche Schüsse im Supermarkt beginnt

Im November sorgte die Nachricht in Bremen für Aufregung: In einem Rewe-Markt in Oslebshausen wurde ein Mann erschossen. Jetzt beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.