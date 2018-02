Die Anwältin des Jungen, Magaret Hoffmann, im Interview mit Medienvertretern. Die Öffentlichkeit wurde vom Prozess in Bremerhaven ausgeschlossen. (Ralf Michel)

Der Prozess wegen mutmaßlicher Kindesmisshandlung in Bremerhaven findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das gab das Gericht bei Prozessbeginn am Dienstag bekannt. Auf Antrag der Angeklagten findet der Prozess hinter verschlossenen Türen statt. Als Grund wurde die psychische Verfassung der Mutter genannt; sie sei zu angeschlagen, um die Schilderung "höchst persönlicher Lebensumstände" in der Öffentlichkeit zu verkraften.

Die 27-Jährige und ihr 30-jähriger Mann sind angeklagt, ihren leiblichen Sohn - damals vier Jahre alt - absichtlich mit heißem Wasser verbrüht zu haben. Der Vorfall ereignete sich bereits vor über drei Jahren, im Juli 2014. Der Prozess vor dem Amtsgericht Bremerhaven sollte eigentlich bereits Ende Januar beginnen. Da die Mutter nicht vor Gericht erschien, platzte der Termin jedoch.

Laut Staatsanwaltschaft war die Verletzung des Kindes kein Unfall. Die Eltern hätten das Wasser im Wasserkocher erhitzt, ihren Sohn ausgezogen und ihm die heiße Flüssigkeit über Hinterkopf und Rücken gegossen. Anschließend hätten sie sich tagelang nicht um das schwer verbrühte Kind gekümmert. Der Vorwurf "Misshandlung von Schutzbefohlenen" könnte den Eltern wie bei schwerer Körperverletzung bis zu zehn Jahre Haft einbringen. (ech)