Als die Situation außer Kontrolle geriet: Mit einem Wasserwerfer versuchte die Polizei, die aufmüpfigen Schülerund Lehrlinge zu vertreiben. (FR)

Als Joachim Barloschky am 18. Januar 1968 wieder mitmischte, waren die Jugendproteste gegen die saftige Fahrpreiserhöhung der Bremer Straßenbahn AG längst aus dem Ruder gelaufen. Nach drei Tagen bestimmten Jagd- und Prügelszenen das Bild, auf dem Marktplatz herrschte an diesem Donnerstag der Ausnahmezustand. In Bremens „guter Stube“ fuhr die Polizei mit einem Wasserwerfer vor, stundenlang lieferten sich Demonstranten und Ordnungshüter eine regelrechte Straßenschlacht. „Das war schon hart, als die Knüppelgarde vorgerückt ist“, sagt der heute 65-Jährige.

Was sich vor 50 Jahren in Bremen abspielte, sorgte bundesweit für Aufsehen. Das neue Jahr 1968 hatte kaum begonnen, da zeigte sich der aufmüpfige Geist der Achtundsechziger ausgerechnet an der Weser. Zweimal berichtete „Der Spiegel“ über das Geschehen in der „sonst so betulichen Grünkohl-und-Pinkel-Stadt“. Damit hatte keiner gerechnet, weder die jugendlichen Demonstranten noch der Senat unter dem noch neuen Bürgermeister Hans Koschnick (SPD). Als „Straßenbahnunruhen“ sind die viertägigen Tumulte in die Geschichte eingegangen.

„Ab da ging es Schlag auf Schlag“

Dabei hatte alles so harmlos angefangen. Von langer Hand sei nichts geplant gewesen. „Aber wir wollten mehr machen, als nur ein paar Flugblätter zu verteilen.“ Mehr oder weniger spontan ließen sich am 15. Januar 1968 die ersten Demonstranten auf den Gleisen nieder. Die Sitzblockade sorgte schon bald für ein Verkehrschaos auf der Domsheide. Die jungen Leute zogen weiter zum Hauptbahnhof. „Wo ich leider gleich festgenommen wurde“, sagt Barloschky. Doch schon nach einer Viertelstunde war der damals 15-Jährige wieder auf freiem Fuß. „Die Losung lautete: Morgen treffen wir uns um 17 Uhr auf der Domsheide.“

Doch daraus wurde nichts für Barloschky. „Mein Vater hatte mich zu Stubenarrest verdonnert.“ Dabei war der Vater keineswegs ein klassischer Spießer. Im Gegenteil, als sich die Ereignisse überschlugen, machte er gemeinsame Sache mit dem Sohn. „Am Donnerstag bin ich mit Papa und Schwester zur Demo gegangen.“ Bereits seit ein paar Monaten gärte und brodelte es in Bremen. Als wichtigen Meilenstein betrachtet Barloschky die Gründung des gesamtstädtischen Unabhängigen Schülerbundes (USB) am 18. November 1967. „Ab da ging es Schlag auf Schlag.“ Erst der legendäre Gastauftritt von Studentenführer Rudi Dutschke in der Lila Eule am 27. November, dann Heiligabend eine Plakat- und Flugblatt-Aktion gegen den Vietnamkrieg auf den Domtreppen.

Zu dieser Zeit trieb die Schüler schon die Ankündigung der BSAG um, die Fahrpreise um bis zu 26 Prozent zu erhöhen. Das wollte man nicht tatenlos hinnehmen. „Wir hatten das Gefühl, als außerparlamentarische Opposition die einzige echte Opposition zu sein“, sagt Barloschky. Im Dachgeschoss der Lila Eule redeten sich die USB-Aktivisten die Köpfe heiß, ohne sich auf eine wirkliche Strategie verständigen zu können. Immerhin reichte es für die Abfassung eines Flugblatts. Am Dienstag, 16. Januar, füllten 1500 Menschen die Innenstadt, am Mittwoch doppelt und dreifach so viele. Erste Rangeleien und Festnahmen erhitzten die Gemüter, Steine flogen, Straßenbahnen wurden beschädigt. Noch verfolgte die Polizei eine harte Linie, auch Koschnick wollte dem Druck der Straße nicht weichen. Doch die Jugendlichen beharrten auf ihren Forderungen – und bekamen immer mehr Zulauf. Der negative Höhepunkt dann am Donnerstag, als sich die drei Barloschkys unter die nun rund 20 000 Demonstranten mischten. Zu zweifelhaftem Ruhm gelangte Polizeipräsident Erich von Bock und Polach, der seine Leute mit den Worten „Draufhauen, draufhauen, nachsetzen!“ gegen die Demonstranten hetzte.

Protest gegen Knüppeleinsatz: Trotz eines massiven Polizeiaufgebots ließen sich die Demonstranten nicht einschüchtern. (Jochen Stoss, Staatsarchiv Bremen)

Spätestens mit den Gewaltexzessen vom 18. Januar 1968 bröckelte der Rückhalt für die harte Linie des Senats. Viele Unbeteiligte seien entsetzt gewesen. Der Tenor: „So etwas darf man mit unserer Jugend doch nicht machen.“ Als sich noch die Arbeiter der Klöckner-Hütte mit den Demonstranten solidarisierten, bahnte sich die Wende an. Erstmals seit Protestbeginn herrschte am Freitag, 19. Januar, angespannte Ruhe. Den gordischen Knoten durchschlug am frühen Abend auf der Domsheide Bürgermeisterin und Jugendsenatorin Annemarie Mevissen (SPD) – nicht Koschnick, der zu einer Dienstreise nach Düsseldorf aufgebrochen war. Auf einer Streusalzkiste stehend bekräftigte die 53-Jährige die Legitimität der Proteste und sorgte für einen radikalen Stimmungsumschwung. Plötzlich war keine Rede mehr von Polizeieinsätzen, ein Kompromiss wurde gesucht. Nun auch unter Beteiligung Koschnicks, der die Tariferhöhungen zumindest teilweise zurücknahm.

Barloschky erlebte die Straßenbahnunruhen als politisches Initiationserlebnis. „Die Stimmung war: Wir haben gewonnen“, sagt er. Von einer gerechten Welt träumt der bekennende Marxist nach wie vor, einer kommunistischen Idealgesellschaft. Zwar gibt er zu: „Dieser Traum steht nicht gerade vor der Haustür.“ Aber was macht das schon, ein bisschen träumen von einer besseren Welt wird man wohl noch dürfen.