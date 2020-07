Für das Projekt „DWDMIU – eine Werbekampagne gegen Hass und für ein Miteinander“ ist die Oberschule am Waller Ring ausgezeichnet worden. (Roland Scheitz)

Das Projekt „DWDMIU – eine Werbekampagne gegen Hass und für ein Miteinander“ der Oberschule am Waller Ring hat beim Deutschen Kinder- und Jugendpreis des Deutschen Kinderhilfswerks den Publikumspreis Europa-Park Junior Club Award gewonnen. Der Preis wurde am Mittwoch von Miriam Mack, Mitglied der Europa-Park-Inhaberfamilie Mack, überreicht. Für die Gewinner des Publikumspreises gab es ein Preisgeld von 3000 Euro. Außerdem wurden die jungen Bremerinnen und Bremer in Anwesenheit der Bremer Jugendsenatorin Anja Stahmann (Grüne) in der Kategorie „Politisches Engagement“ des Deutschen Kinder- und Jugendpreises mit der „Lobenden Erwähnung“ ausgezeichnet, die ebenfalls mit 3000 Euro dotiert ist. Mit dem Deutschen Kinder- und Jugendpreis werden Projekte gewürdigt, bei denen Kinder und Jugendliche beispielhaft an der Gestaltung ihrer Lebenswelt mitwirken. Der mit insgesamt 30 000 Euro dotierte Preis ist nach Angaben der Initiatoren der höchstdotierte bundesweite Preis für Kinder- und Jugendbeteiligung. Partner sind die Deutsche Fernsehlotterie und der Europa-Park in Rust.

„DWDMIU – eine Werbekampagne gegen Hass und für ein Miteinander“ ist ein Projekt von rund 40 Schülerinnen und Schülern des 8. Jahrgangs der Oberschule am Waller Ring. DWDMIU steht für die Anfangsbuchstaben von Artikel 1 des Grundgesetzes – „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Anlass des Projekts, das in Zusammenarbeit mit der Awo Bremen entstanden ist, waren neben dem 70. Geburtstag des Grundgesetzes die zunehmenden Beleidigungen und das Mobbing in den sozialen Medien.