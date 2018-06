In Bremen setzen sich immer wieder zahlreiche Menschen - hier im April 2017 - für die europäische Idee ein. (Frank Thomas Koch)

Den europäischen Gedanken wieder sichtbar und hörbar machen – das ist das Ziel der überparteilichen und unabhängigen Bürgerinitiative Pulse of Europe. Im Vorfeld des EU-Gipfels in der kommenden Woche gibt es am Sonntag, 24. Juni, um 14 Uhr eine Kundgebung auf dem Bremer Marktplatz, zu der alle aufgerufen sind, die Ja zu Europa sagen. Geplant ist eine Podiumsdiskussion, bei der Juso-Vorstand Sebastian Schmuggler, Thore Schäck von den Jungen Liberalen, Philipp van Gels von der Jungen Union, Britta Nowack als Politische Geschäftsführerin der Grünen Jugend sowie Cedric Hecht von der Linksjugend Solid über die Reform der Eurozone debattieren. Im Zentrum der Diskussion steht die Frage, wie mit der wirtschaftlichen Schieflage in Europa künftig umgegangen werden soll. Auch über die Reformvorschläge zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit diskutieren die fünf Podiumsgäste.