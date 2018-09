Menschen mit Beeinträchtigung wird mit dem Programm ein erster Schritt in ein normales Arbeitsleben ermöglicht. (Martin Rospek)

Ein sommerlicher Vormittag in Oberneuland, fünf junge Leute strahlen mit der Sonne um die Wette. Stolz halten sie einen weißen Din-A4-Bogen in die Kamera, auf dem mit roter Schrift „Prüfungszeugnis“ steht. Jetzt ist es offiziell, sie haben die 20-monatige Qualifizierung im Hauswirtschaftsbereich erfolgreich absolviert. Ziel des Programmes ist es, die Teilnehmer darauf vorzubereiten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Jährlich werden zehn neue Teilnehmer mit Beeinträchtigung in das Qualifizierungsprogramm aufgenommen. Mittlerweile hat sich die Qualifizierung bundesweit herumgesprochen, so wurden zum Beispiel schon Gespräche mit Verantwortlichen in Hannover geführt, sagt Monika Böttjer, Projektkoordinatorin der Bremer Heimstiftung. „Alles in allem sei der Erfolg des Programmes unter anderem Ergebnis der guten hanseatischen Zusammenarbeit.“ Denn der Martinshof, die Bremer Heimatsiftung sowie die Senatorin für Finanzen arbeiten bei der Ausbildung eng zusammen.

„2500 Stunden haben wir Zeit die jungen Menschen auszubilden“, sagt Siegrid Meinecke-Haar, Dozentin der Qualifizierung und Mitarbeiterin bei der Projektleitung bei Werkstatt Bremen. Die Zeit teile sich zwischen herkömmlichen Unterrichtsstunden auf, in der die Teilnehmer zum Beispiel lernen, wie man einen Tisch deckt. Mit 60 Prozent nehme der Praxisanteil den größten Teil der Qualifizierung ein. „Dort decken sie dann zum Beispiel jeden Morgen die Tische ein und haben so zu dem theoretischen Input auch gleich die praktische Übung“, sagt Meinecke-Haar.

Eine der ersten Teilnehmerinnen des Programmes, Yvonne Blendermann, das „Versuchskaninchen“, wie sie André Vater, Vorstandsvorsitzender der Bremer Heimstiftung schmunzelnd nennt, ist ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Qualifizierung. Direkt nach dem Programm startete die 26-Jährige eine Ausbildung zur „Fachpratikerin in der Hauswirtschaft“ und befindet sich nun im dritten Ausbildungsjahr. Keine Selbstverständlichkeit für Blendermann. „Zuerst hatte ich mir das nicht wirklich zugetraut.“ Doch nach vielen Gesprächen mit Meinecke-Harr und Böttjer wagte sie den Schritt und ist froh über die Entwicklung. Ihr hat die Qualifizierung so gut gefallen, dass sie diese ihrer Freundin empfahl.

Die Bewohner der Unterkünfte der Heimstiftung seien ebenfalls von den Programmteilnehmern überzeugt. „Die Rückmeldungen aus den Häusern ist sehr positiv. Die Bewohner dort loben vor allem die Freundlichkeit, Empathie und Sympathie der Teilnehmenden“, sagt Vater. So profitieren beide Seiten von dem Qualifizierungsprogramm. Denn vor allem für die Menschen mit Beeinträchtigung ist die 20-monatige Vorbereitung ein großer Gewinn. „Die Persönlichkeiten und natürlich das Können entwickeln sich über die Zeit enorm“, sagt Ahlrich Weiberg, Geschäftsführer der Werkstatt Bremen. „Das hat einen Einfluss auf das gesamte Leben der jungen Menschen“, fügt Weiberg hinzu.

Für die fünf jungen Menschen, die die Qualifizierung erfolgreich beendet haben, geht es jetzt in den nächsten Ausbildungsschritt. Hewnat Mirzo etwa möchte dem guten Beispiel von Yvonne Blendermann folgen und startet noch in diesem September eine Vorbereitung zu ihrer Ausbildung zur Hauswirtin. Dafür wird sie nun als Gastschülerin ihre spätere Berufsschule für Hauswirtschaft besuchen.