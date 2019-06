Eva Quante-Brandt (Frank Thomas Koch)

Die bisherige Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz, Eva Quante-Brandt (SPD), wird dem neuen Senat nicht mehr angehören. Ihre Entscheidung habe sie an diesem Donnerstag Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), den politischen Gremien sowie den Mitarbeitern ihrer Behörde mitgeteilt. Wer ihre Nachfolge antreten soll und ob das Senatsressort überhaupt diesen Zuschnitt behalten wird, ist noch nicht bekannt.

„In den letzten beiden Legislaturperioden habe ich als Senatsmitglied politisch und fachlich herausfordernde Ressorts verantwortet und vertreten. Diese Tätigkeiten haben sowohl zeitlich als auch inhaltlich mein volles Engagement gefordert. Dem bin ich jederzeit mit großer Freude und Leidenschaft nachgekommen“, betont Quante-Brandt in einer Pressemitteilung des Senats.

Auch in den stattfindenden Koalitionsverhandlungen habe sie wichtige Weichenstellungen für die Schwerpunkte in ihrem Ressort eingebracht und vertreten. „Dieser Prozess ist nun weitgehend abgeschlossen. Für meine persönliche Zukunft wünsche ich mir veränderte Schwerpunkte in der Lebensgestaltung. Dieser Wunsch ist mit der Verantwortung als Senatorin nicht vereinbar.“

Die SPD-Politikerin wird künftig für ihre Partei als Abgeordnete in der Bürgerschaft sitzen. Quante-Brandt hatte das Amt der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz nach der Bürgerschaftswahl 2015 übernommen. Von Dezember 2012 bis Juli 2015 war sie Senatorin für Bildung und Wissenschaft.