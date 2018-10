SPD-Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt sieht Handlungsbedarf beim städtischen Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno). (Christina Kuhaupt)

Die städtischen Kliniken sind finanziell auf Talfahrt – wieder einmal. Die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen wird 2018 wohl weit über zehn Millionen Euro betragen. Warum ist die Gesundheit Nord ein Fass ohne Boden?

Eva Quante-Brandt: Der Aufsichtsrat hat im Wirtschaftsplan für das laufende Jahr eine Prognose von minus 9,9 Millionen Euro beschlossen. Ich habe derzeit von der Geschäftsführung der Geno keinen Hinweis darauf, dass es zu der von Ihnen behaupteten, deutlichen Überschreitung dieses Defizits kommen wird. Es gibt deshalb keinen Anlass zu spekulieren. Aber natürlich zeigt auch ein Minus von 9,9 Millionen Euro, dass im operativen Geschäft der Krankenhäuser ein hoher Verbesserungsbedarf besteht. Da gibt es gar kein Vertun.

Ich gehe davon aus, dass die Maßnahmen des Zukunftskonzeptes der Geno greifen. Da geht es unter anderem um effizientere Steuerung von Abläufen, bessere Abrechnung von Leistungen und höhere Erlöse. Ein weiteres Stichwort ist der Abbau von Leiharbeit. Im Pflegebereich kosten diese Kräfte die Geno im Schnitt 30 Prozent mehr als eigenes Personal, im ärztlichen Bereich sogar 50 Prozent.

Es ist in der Tat zu einer deutlichen Reduzierung der Leiharbeit gekommen. Die war lange bekannt. Dafür ist ein Springerpool eingerichtet worden. Parallel hat aber auch ein Aufwuchs an eigenem Personal stattgefunden. Im September sind in der Pflege 20 Vollzeitstellen dazu gekommen. Wenn in Einzelfällen bestimmte Leistungen trotzdem nicht erbracht werden konnten, muss man natürlich fragen: Wo genau knirscht es da im Getriebe? Stimmt die Urlaubsplanung?

Funktioniert der Personaltransfer von einer Station zur anderen, wenn entsprechender Bedarf besteht? Man muss Personal klug steuern – wenn das nicht geschieht, kann es dazu kommen, dass Betten geschlossen werden. Das hätte besser laufen müssen. Aber die Geno befindet sich in einem Veränderungsprozess und ist dabei, Prozesse in den Krankenhäusern umzubauen und effektiver zu machen.

Ich will mal so sagen: Die wirtschaftliche Stabilisierung der Gesundheit Nord ist in der Tat ein längerer Prozess, als es mir lieb ist. Und ich kann verstehen, dass Außenstehende das ähnlich empfinden. Zum Stichwort Einheitsgesellschaft: Die Entscheidung dafür hat von allen Beschäftigten der Geno eine Bereitschaft zur Veränderung verlangt. An der Stelle hat die Geno noch Verbesserungsbedarf.

An Reinkenheide müsste sich die Geno tatsächlich messen lassen, auch wenn dort nicht die ganze Breite des Behandlungsspektrums der Geno-Häuser erreicht wird. Mir geht es nicht darum, etwas schönzureden. Mir geht es darum zu schauen: Wie kann die Geno bei den notwendigen Verbesserungen den nächsten Schritt gehen?

Das ist richtig. Die Veränderungsbereitschaft aller Akteure in der Geno muss sich deutlich erhöhen. Es muss allen klar sein – und da meine ich Geschäftsführung, die Direktionen der einzelnen Standorte, die Führungskräfte und die Arbeitnehmervertretungen – , dass sie gemeinsam mehr Bereitschaft und Leidenschaft entwickeln müssen, um dieses Potenzial, dass Sie gerade zu Recht angesprochen haben, zu heben. Da ist aus meiner Sicht wirklich noch Luft nach oben.

Nein, ganz und gar nicht. Die Geno hatte seit dem Frühjahr keinen kaufmännischen Geschäftsführer mehr. Es galt, eine Stabilisierung zu erzeugen für den Zeitraum, in dem eine neue kaufmännische Leitung gesucht wurde …

Richtig. Aber um keine Zweifel aufkommen zu lassen: Das Engagement der Beratungsfirma zahlt sich aus. Die Handlungsbedarfe, denen die Geno sich stellen muss, sind von WMC sehr genau herausgearbeitet worden und befinden sich in der Umsetzung. Es war sinnvoll, den Blick von außen auf die Geno zu richten.

Frau Penon ist eine gestandene Finanzmanagerin, sie vertritt den gesamten Europa-Bereich bei Arcelor-Mittal. Sie gehört auch seit drei Jahren dem Aufsichtsrat der Geno an und ist deshalb bereits sehr kenntnisreich auf dem Gebiet der Krankenhauswirtschaft. Es ist natürlich klar, dass sich Frau Penon einzuarbeiten hat, aber das wird nicht ein Jahr dauern. Die neue kaufmännische Geschäftsführerin wird sich im neuen Jahr mit hoher Kompetenz einbringen, da können Sie ganz sicher sein.

Ich sage klipp und klar: Eine weitere Verlagerung des Personals wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgenommen. Sie würde auch die Probleme der Geno nicht lösen. Eine Sanierung der Geno kann nicht auf dem Rücken derjenigen geschehen, die ohnehin das geringste Einkommen haben.

Im Pflegebereich hat die Geno gegenwärtig eher einen Aufbau von Personal. Dieses Niveau wird die Geno auf jeden Fall so halten. Im ärztlichen Bereich haben wir derzeit zumindest keinen Abbau. Dies kann so bleiben, wenn die Leistungsentwicklung positiv ist.

Der komplette Betrieb wird dann sicher noch nicht im Neubau stattfinden, aber der Umzug der Patienten wird zum 15. Mai beginnen. Das Ziel ist eine klare Ansage.

