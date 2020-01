Christian Jacobs betrachtet Bremen als bedeutendster Standort zwischen Amsterdam und Hamburg. (Frank Thomas Koch)

Christian Jacobs: Zunächst will ich feststellen, dass meine Familie über all die Jahre viel in Bremen investiert hat. Mein Großvater Walther unter anderem in Kunst. 2006 hat die Jacobs Foundation, noch zu Lebzeiten meines Vaters, unter meiner Führung 200 Millionen Euro in die damalige International University Bremen gesteckt. 2013 habe ich die Jacobs Foundation überzeugt, nochmals 100 Millionen Euro für den Zeitraum bis 2027 in die Jacobs University zu investieren.

Ich kann Ihnen sagen, warum: Bremen ist die größte Stadt zwischen Amsterdam und Hamburg im europäischen Nordwesten. Es muss jetzt die Voraussetzungen schaffen, dass die Stadt für junge Menschen auch noch 2050 attraktiv ist. Daran glaube ich und möchte dazu beitragen.

Wir fragen zu Recht immer mehr Produkte nach, deren Herkunft wir kennen wollen. Kaffee ist insofern einzigartig, als wir theoretisch nachverfolgen können, woher jede einzelne Bohne kommt. Zu diesem Aspekt der sozialen Verantwortung für die Herkunft unserer Lebensmittel kommt hinzu, dass Kaffee in immer größeren Varianten angeboten wird und damit der Genussfaktor steigt. Bei uns liegt immer ein Blatt des Kaffees auf dem Tisch, den wir gerade trinken. Wir probieren, ob im Geschäft oder zu Hause, daher laufend. Wenn Sie nach Geschmacksrichtungen fragen: Da hat sich die gewisse Vorliebe meines Großvaters für kolumbianischen Kaffee und meines Vaters für guatemaltekischen Kaffee erhalten. Ergänzt in meiner Generation vielleicht noch durch hervorragende ost-afrikanische Kaffees.

Zunächst geben wir der Marke Jacobs ihr Zuhause zurück. Im Haus werden wir gemeinsam mit Jacobs Douwe Egberts die bislang in der Langemarckstraße befindliche Kaffeeakademie in einem völlig neuen Set Up betreiben. Im Erdgeschoss befindet sich das Kaffeegeschäft, wie es mein Urgroßonkel Johann Jacobs, der Gründer des Unternehmens, nach dem Krieg wieder eröffnet hat, allerdings zeitgemäß interpretiert. Dort wird es gerösteten Kaffee geben. Die Marke Jacobs steht für guten Kaffee. Im Haus wollen wir das für jedermann erfahrbar machen.

Essighaus und Kontorhaus werden um- oder neu gebaut, wenn die bisherigen Nutzer ausgezogen sind. Das ist spätestens 2022 der Fall. Das Quartier insgesamt wollen wir spätestens 2024 eröffnen.

Ich wünsche mir einerseits eine gute und vor allem positive Diskussion darüber, wie Bremen als bedeutendster Standort zwischen Amsterdam und Hamburg im 21. Jahrhundert auszusehen hat. Deswegen unterstütze ich auch die Diskussion darüber, welche Institutionen staatlicherseits in Zukunft in der Altstadt liegen müssen, damit der Kern Bremens die notwendige Kraft für die Entwicklung der Stadt „um zu“ entfalten kann. Eine Metropole entwickelt sich nun einmal vom Kern und nicht vom Rand. Und andererseits wünsche ich mir ein entschlossenes Handeln von Seiten der Politik, wenn die Diskussion greifbare Ergebnisse erbracht hat.

Zur Person

Christian Jacobs (57) ist der älteste Sohn des Bremer Kaffeerösters und Unternehmers Klaus Jacobs (1936 - 2008). Er ist in Bremen geboren und hat am Alten Gymnasium Abitur gemacht. Jacobs, der mit seiner Familie in Hamburg lebt, arbeitet als Rechtsanwalt und Unternehmer.