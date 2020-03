Maike-Sophie Mittelstädt spricht im Podcast "Wer macht so was?" über Queersein in Bremen. (Louis Kellner)

Was bedeutet es, queer zu sein? Wie lebt es sich als Transfrau in Bremen? Und vor welchen Problemen steht man als queere Person? Maike-Sophie Mittelstädt erzählt in der zweiten Folge unseres Podcast „Wer macht so was?“ von ihren Erfahrungen als Transfrau in Bremen.

Die 30-jährige Studentin berichtet über ihre Zeit als Teenager, über ihr spätes Outing, über Unsicherheiten und über die vielen Hürden, die Transpersonen noch immer im Weg liegen. Maike ist der festen Überzeugung: Es muss sich in Bremen noch einiges ändern. Hören Sie einfach selbst rein.

