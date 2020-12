Verwaltungsgericht angerufen

Querdenker gehen gegen Bremer Demo-Verbot vor

Justus Randt

Die Querdenker-Initiative geht gegen das Verbot zweier Demonstrationen in der Bremer Innenstadt am Wochenende vor. Am Verwaltungsgericht haben sie einen Eilantrag eingereicht.