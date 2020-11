An vielen Stellen gilt mittlerweile Maskenpflicht. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Die Initiative „Querdenken 711“ will am 9. November auch vor Bremer Schulen eine Aktion gegen die Maskenpflicht durchführen. Der Innenbehörde und der Polizei liegen entsprechende Informationen vor. Wie darauf reagiert werden soll, wird derzeit noch geprüft, heißt es hierzu seitens der Pressestelle der Polizei.

Wie verlautete, wollte Aktivisten der Initiative deutschlandweit Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg ansprechen, um sie zum Widerstand gegen die Maskenpflicht zu animieren. Demnach wollen Mitglieder von „Querdenker 711“ Eltern und Schüler unwirksame Masken mit Logo der Initiative und eine CO2-Messung unter dem Mundschutz der Kinder anbieten, um auf die Unwirksamkeit der Masken hinzuweisen. Schüler sollen, so der Plan der „Querdenker“, aktiv zum Verstoß gegen die geltenden Maßnahmen gegen das Coronavirus aufrufen.

In Nordrhein-Westfalen hat das Bildungsministerium die Schulen bereits offiziell vor der Aktion gewarnt. Laut Ministerium hat sich die Initiative dafür extra „das besondere Datum des 9. Novembers“ ausgesucht. Auf einer in der E-Mail verlinkten Seite der Bundeszentrale für Politische Bildung wird der „Schicksalstag“ der deutschen Geschichte erklärt, an dem 1938 die Pogromnacht stattfand und 1989 die Mauer fiel.

Da aus Sicht des Ministeriums „damit zu rechnen ist, dass Schülerinnen und Schüler und deren Eltern möglicherweise zu Verstößen gegen geltende Rechtsnormen (...) aufgerufen werden sollen, mit denen sie ihre Gesundheit oder die Gesundheit anderer (auch in der Schule) gefährden können“, sollen die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld gewarnt und aufgeklärt werden.

Sollten Maskengegner Schulgelände betreten oder Kinder und Jugendliche bedrängen, sollen die Lehrer die Polizei rufen, so das Ministerium.