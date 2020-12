Dürfen sie oder dürfen sie nicht? Die "Querdenker" wollen am Wochenende in Bremen demonstrieren und sind mit einem Eilantrag ans Bundesverfassungsgericht herangetreten. (Frank Thomas Koch)

Beim Bundesverfassungsgericht ist ein Eilantrag gegen das Verbot einer für diesen Samstag in Bremen geplanten Großdemonstration gegen die Corona-Politik eingegangen. Das teilte ein Gerichtssprecher am Samstag mit. Die von der Initiative „Querdenken421“ angemeldete Demonstration war am Dienstag vom Ordnungsamt verboten worden. Die Entscheidung war danach vom Bremer Verwaltungsgericht sowie vom Oberverwaltungsgericht bestätigt worden. Der Beginn der Demonstration ist für 13 Uhr angesetzt. Die Polizei ist im Großeinsatz.

„Die Grundrechte von Menschen sind von essenzieller Bedeutung und dürfen auch in einer Pandemie niemals in irgendeiner Weise eingeschränkt werden“, begründeten die Veranstalter den Gang nach Karlsruhe. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hatte seinen Beschluss gegen die Demonstration damit gerechtfertigt, dass es kein milderes Mittel als das Versammlungsverbot gebe. „Es wäre nicht geeignet, dem Antragsteller ein Schutz- und Hygienekonzept aufzuerlegen, dessen Einhaltung letztlich nicht zu erwarten sei.“

Bei der Demonstration unter dem Motto „Bundesweites Fest für Frieden und Freiheit“ werden nach bisheriger Schätzung bis zu 20.000 Teilnehmer auf der Bürgerweide am Hauptbahnhof erwartet. Auch mehrere Gegendemonstrationen sind angekündigt. Zu ihnen erwarten die Organisatoren rund 1700 Teilnehmer.

Unterdessen hat die Polizei gegenüber dem WESER-KURIER bestätigt, dass sie gegen den Veranstalter der „Querdenker“-Demonstration wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ermittelt. Der Veranstalter habe demnach in den sozialen Medien weiterhin zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen, auch wenn diese verboten werde.