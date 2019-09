Netanel Teitelbaum ist Bremens Landesrabbiner. Er hat den Stein geweiht. (Kuhaupt)

Wie groß die Bedeutung des Gedenksteins für die NS-Opfer in Bremens Partnerstadt Riga ist, hat Natanel Teitelbaum am Mittwoch in einem Satz zusammengefasst: Licht in die Dunkelheit soll er bringen. Das erklärte der Landesrabbiner bei der Weihung des Steins auf dem Gelände der J.H. Winter und Sohn Steinbildhauerei.

Die private Bürgerinitiative „IG Gedenkstein für Riga“ hatte das Projekt finanziert, um damit an etwa 25 000 Juden zu erinnern, die in der NS-Zeit in der lettischen Hauptstadt Riga ermordet wurden, um Platz für die sogenannten Reichsjuden im dortigen Ghetto zu schaffen.

Bei der Weihung war auch Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) dabei, der zu den Unterstützern des Projektes gehört: "Die Bürgerinnen und Bürger aus Bremen stehen in Solidarität, Freundschaft und Partnerschaft zu Riga“, erklärte er. Nun soll der Stein nach Riga transportiert werden. Wann genau das passiert, steht allerdings noch nicht fest.