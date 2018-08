Erst stiebitzt, dann geblitzt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Radarfalle fängt mutmaßlichen Mofa-Dieb

Michael Rabba

Ein mutmaßlicher Mofa-Dieb ist am Montag in Bremerhaven-Lehe mehrmals geblitzt worden und so der Polizei ins Netz gegangen.