Noch grenzen Pylone den roten Radstreifen in der Wachmannstraße ab. Am Donnerstag soll alles fertig sein. (Frank Thomas Koch)

Rot. Nicht so kräftig leuchtend wie in der Parkallee, aber definitiv rot. Wer in Schwachhausen die Wachmannstraße von der Schubertstraße zum Schwachhauser Ring fährt, weiß nun deutlich, wo Fahrräder Vorrang haben. Am Mittwochabend hatten die Straßenbauer den vorgesehenen, fast 700 Meter langen Abschnitt der Fahrbahn komplett eingefärbt. An diesem Donnerstag sehen die Radfahrer dann auch auf der Rembertistraße rot. Bis zum Abend sollen dort die Arbeiten beendet sein. Das alles passiert aber nicht einfach mit einem großen Topf Farbe. Nein, wie das Bremer Amt für Straßen und Verkehr mitteilt, wird bei dieser Baumaßnahme ein ganz neues Verfahren angewendet. Nachhaltiger und umweltschonender soll es sein. Zudem werden die Straßen damit saniert.

„Rapid Asfalt“ steht auf der Baumaschine mit niederländischem Kennzeichen. Ein rotes Gemisch fließt auf die Straße, verteilt sich und wird glatt gezogen. Vier Bauarbeiter begradigen per Hand die Oberfläche der Seiten. Ist die Maschine erst einmal im Gang, die Vorarbeit erledigt, geht das mit dem neuen Fahrbahnbelag fix. Für Tausende Radfahrende, die laut der Bremer Verkehrsbehörde die Strecke zwischen der Innenstadt und der Universität täglich fahren, soll die neue Fahrbahnfarbe mehr Sicherheit bringen. Die beiden Straßenabschnitte der Wachhmannstraße und der Rembertistraße gehören zu einem Teilstück der Rad-Premiumroute D 16, wie sie im Verkehrsentwicklungsplan ausgezeichnet ist. Gemeint ist die Strecke von Huchting durch die Innenstadt und Schwachhausen bis zur Universität und weiter raus nach Lilienthal.

„Das Fahrrad ist hier das vorherrschende Verkehrsmittel. Um dies weiter zu unterstreichen, werden die Fahrbahnen vollflächig in Rot eingefärbt“, sagt Mobilitätssenatorin Maike Schaefer. Es sei eine kleine Maßnahme mit hoffentlich großer Wirkung für mehr Sicherheit und ein besseres Miteinander im Straßenverkehr.

Als im April des vergangenen Jahres die Parkallee im Abschnitt zwischen der Hohenlohestraße und Am Stern rot angemalt wurde, stieß das nicht bei allen auf Begeisterung. Anwohner bezeichneten die Kosten dafür als „rausgeschmissenes Geld“ oder fanden die das Aussehen „einfach schrecklich“. Verkehrspolitiker Ralph Saxe (Grüne) hatte in einem Positionspapier zu Mikroplastik angeregt, eine Farbe zu verwenden, die kein Plastik enthält, weil der Abrieb von Fahrbahndecken durch Regenwasser in die Kanalisation gespült wird.

Länger haltbar

Das soll nun besser werden. Für die Roteinfärbung wendet das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) erstmals eine Technik an, die auf einen reinen Farbauftrag verzichtet und eine längere Haltbarkeit verspricht. „Wir tragen eine bituminöse Verschleißschicht auf die Fahrbahn auf, die bereits rot eingefärbt ist“, sagt ASV-Sprecher Martin Stellmann. Die aufgetragene Schicht wirkt gleichzeitig schützend für die Fahrbahn und ist damit auch eine Maßnahme für die Erhaltung des Straßenzustands.

Das Verfahren wird bereits in den Niederlanden erfolgreich angewendet. Eingefärbt wird eine Fahrbahnfläche von insgesamt 5500 Quadratmetern. Die Kosten belaufen sich auf 100.000 Euro. Wann die nächsten Fahrradstraßen Farbe bekommen, steht noch nicht fest. „Ziel ist es, die komplette Premiumroute rot zu haben“, sagt Jens Tittmann, Sprecher der Verkehrsbehörde. Grünen-Politiker Saxe hat einen Wunsch: „Die Humboldtstraße, weil sie so stark frequentiert wird und es für Radfahrer gefährliche Situationen gibt.“ Vielleicht dann auch in einer anderen Farbe.