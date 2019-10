Unter der Rufnummer (0421)/362 148 50 können sich Zeugen bei der Polizei Bremen melden. (Björn Hake)

Ein 83 Jahre alter Radfahrer ist am Samstagnachmittag in Oberneuland mit einem Auto zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Demnach war der Autofahrer auf der Louis-Leitz-Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich der Ludwig-Sütterlin-Straße fuhr er in den Kreisverkehr ein. Dort stieß er mit dem Radfahrer zusammen, der nach einer notärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei stellte den Unfallwagen und das Rad als Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bremen unter (0421)/362 148 50 entgegen. (mmi)