Der 63-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. (DPA)

Ein 63 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf dem Vieländer Weg in Bremerhaven am Samstagabend ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann gegen 18 Uhr mit seinem Rad von der Straße Im Weddel kommend auf den Vieländer Weg gefahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 60 Jahre alten Autofahrerin, die den Radfahrer im Kreuzungsbereich erfasste.

Der 63-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und wurde bis zum Eintreffen des Notarztes von Mitarbeitern eines Pflegedienstes betreut. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0471 / 953 31 65 zu melden.