Der Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle (dpa)

Ein Radfahrer ist in Bremen-Kattenturm von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann starb noch am Unfallort in einer Tempo-30-Zone, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Lastwagenfahrer war nach dem Zusammenstoß auf der Kattenturmer Heerstraße demnach zunächst flüchtig. Inzwischen sei er aber nach ersten Erkenntnissen gestellt worden. Der Unfall habe sich an einer Hauptdurchgangsstraße zur Autobahn 1 ereignet. Wie es zu der Kollision kam, war zunächst völlig unklar.