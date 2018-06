In Blumethal erfasste ein Zug einen 19-jährigen Radfahrer. (dpa)

Am Samstagabend überquerte ein 19-jähriger Radfahrer trotz geschlossener Schranken einen Bahnhübergang in Bremen-Blumenthal. Er wurde von einem Zug erfasst und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 19-Jährige fuhr in der Besanstraße an den wartenden Autos vorbei, um die Schienen noch schnell zu überqueren. Der 32-jährige Fahrer der aus Frage kommenden Regionalbahn sah den 19-Jährigen noch und leitete einen Notbremsung ein - trotzdem erfasste der Zug den Radfahrer und verletzte ihn schwer. Der Zugfahrer erlitt einen Schock, alle Insassen blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (jfj)