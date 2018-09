Die Polizei rät angesichts des Unfalls in Hemelingen erneut allen Radfahrern, stets einen Helm zu tragen. (Björn Hake)

Ein 68 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist am Mittwochnachmittag in der Saarstraße in Hemelingen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Rentner die Straße gegen 17.40 Uhr bei grünem Ampellicht überqueren, als er von dem 61-jährigen Fahrer eines schwarzen SUV übersehen wurde. Dieser wollte ebenfalls bei grüner Ampel aus der Sebaldsbrücker Heerstraße in die Saarstraße einbiegen.

Der 68-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß und fiel gegen ein stehendes Auto. Ein Zeuge des Unfalls sowie die beiden Autofahrer kümmerten sich um den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der 68-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den SUV-Fahrer ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Radfahrer trug keinen Helm, so die Beamten - die deshalb allen Radfahrern rät, einen solchen Kopfschutz zu nutzen. Ein Helm könne zwar keinen Unfall verhindern, die Folgen aber deutlich mindern.