Die Polizei nahm kurz nach der Tat vier Verdächtige fest. (Sarah Rauch)

Vier Männer im Alter zwischen 27 und 33 Jahren haben am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr einen Radfahrer in der Schwaneweder Straße in Blumenthal überfallen. Wie die Polizei berichtet, wurde der 44 Jahre alte Mann von den vier Männern attackiert, einer von ihnen sprühte ihm dabei Pfefferspray ins Gesicht. Gleichzeitig riss ihm einer der Täter eine Lautsprecherbox vom Gepäckträger, ehe der 44-Jährige flüchten konnte.

Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei die vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 27 und 33 Jahren fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0421/ 362 3888 zu melden. (sei)