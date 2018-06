Ein Radfahrerin wurde am Osterdeich bei einem Unfall schwer verletzt. (dpa)

Am Donnerstagabend wurde eine 29-jährige Fahrradfahrerin in Peterswerder bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Frau fuhr stadteinwärts auf dem Osterdeich, als in Höhe der Franz-Böhmert-Straße eine Autofahrer auf den Osterdeich einbiegen wollte und die 29-Jährige übersah. Der 59-jährige PKW-Fahrer erfasste die Radfahrerin frontal. Die Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Motorhaube geschleudert und fiel dann zu Boden. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen.

Während der Unfallaufnahme kam es in dem Gebiet zu kleineren Verkehrsbehinderungen. (jfj)