Eine 50-Jährige wurde bei einem Unfall mit einem Lkw schwer verletzt. (Daniel Reinhardt)

Eine Radfahrerin wurde am Montagmorgen bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sei die 50-Jährige an der Kreuzung Bismarckstraße/ Friedrich-Karl-Straße mit einem Bein unter einen Lkw geraten. Laut Zeugenberichten sei es zu dem Unfall gekommen, als der Lkw rechts abbiegen wollte, während die Radfahrerin geradeaus fuhr. Die Frau wurde mit Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.