Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. (Symbolbild) (Björn Hake)

Ein PKW-Fahrer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1 Uhr eine Radfahrerin angefahren. Die 27-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt. Sie überquerte die Straße Am Dobben in Bremen-Mitte aus der Richtung Rembertistraße kommend. Gleichzeitig bog der 48-jährige Fahrer mit seinem Auto aus der Parkallee in die Straße Am Dobben ein. Dabei erfasste er die Frau.

Sie kam anschließend in ein Krankenhaus zur Behandlung. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die bei der Rekonstruktion des Unfalls helfen können. Der PKW-Fahrer und die Radfahrerin haben bereits ihre Aussagen gemacht. Um den Hergang möglichst genau nachvollziehen zu können, bittet die Polizei Zeugen darum, sich unter 0421 362-14850 zu melden. (hee)