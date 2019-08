Aus noch ungeklärter Ursache kam die 74-Jährige in einer Eisenbahnunterführung zu Fall. (dpa)

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist am Donnerstagvormittag eine 74 Jahre alte Radfahrerin in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau aus noch ungeklärter Ursache in einer Eisenbahnunterführung kurz vor der Straße Wardamm gestürzt. Passanten fanden die leblose Frau, die von herbeigerufenen Rettungssanitätern reanimiert wurde.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0421/ 3621 4850 entgegen. (sei)