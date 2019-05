Frank Magnitz erstattete nach dem Vorfall Strafanzeige. (Frank Thomas Koch)

Frank Magnitz, AfD-Bundestagsabgeordneter und Spitzenkandidat für die Bügrerschaftswahl, ist am Donnerstag in Gröpelingen von einer unbekannten Frau angespuckt worden. Das berichtet die Polizei Bremen. Magnitz erstattete daraufhin Strafanzeige. Auf der Polizeiwache schilderte er, er sei am Nachmittag in der Gröpelinger Heerstraße kurz vor der Einmündung "Beim Ohlenhof" unterwegs gewesen, als ihm eine Radfahrerin im Vorbeifahren ins Gesicht spuckte. Anschließend flüchtete sie unerkannt.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen prüft nun, ob es sich um eine politisch motivierte Tat handelt und ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung. Zudem werden Zeugen gesucht. Die Radfahrerin soll etwa 25 Jahre alt sein, hat dunkle Haare und trug bei der Tat eine Leggins. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen. (var)