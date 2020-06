Frontal von Auto erfasst

Radfahrerin stirbt bei Unfall auf der Ludwig-Roselius-Allee

Christian Butt

Eine 55-jährige Radfahrerin ist am Abend frontal von einem Auto erfasst worden und noch an der Unfallstelle verstorben. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar, die Polizei sicherte bis in die Nacht Spuren.