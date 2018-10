2011 wurde die Fahrradzählstation auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke aufgestellt (Archivbild). (Frank Thomas Koch)

Wer am Donnerstag, 11. Oktober, mit dem Fahrrad über die Wilhelm-Kaisen-Brücke fährt, könnte derjenige sein, der den Rekord bricht: Im Laufe des Tages soll die dortige Fahrradzählstelle nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Bremen die Zwei-Millionen-Marke überschreiten. So früh im Jahr sei diese Marke noch nie überschritten worden, seit die Messanlage 2011 installiert wurde, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des ADFC. 2017 hatten an derselben Stelle zur gleichen Jahreszeit 265 000 Fahrradfahrer weniger die Brücke überquert.

"Wir sind begeistert, dass die Zahl der Menschen, die mit dem Rad aus dem Bremer Süden die Innenstadt aufsuchen, enorm zugenommen hat“, erklärte Sven Eckert, Landesgeschäftsführer des ADFC in Bremen. Das verdeutliche allerdings auch den hohen Bedarf weiterer Weser-Querungen für den Fuß- und Radverkehr. Denn der Radweg auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke sei zu schmal, weshalb der Verkehr dort schon an seine Grenzen komme. "Wir fordern, dass die 2014 im Verkehrsentwicklungsplan verabschiedeten Brücken nun endlich gebaut werden", sagte Eckert weiter. Weitere Brücken würden nicht nur eine Verkehrsentlastung bewirken, sondern auch zusätzlich Stadtteile verbinden und Wegstrecken kürzen.