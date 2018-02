Die Deutsche Bahn rückt auf dem Bremer Stadtgebiet der Vegetation entlang der Bahntrasse von Bremen nach Hamburg zu Leibe. Noch bis zum 2. März ist ein rund 1800 Meter langer Abschnitt in Horn an den Straßen Am Herzogenkamp und Luisenthal betroffen. Vor dem Hintergrund zahlreicher Zugausfälle durch umgestürzte Bäume bei Stürmen haben die Verantwortlichen sich an dieser Stelle zu einem radikalen Rückschnitt entschlossen. Strauchwerk und Bäume werden bis zum Boden abgeholzt.

„Unser Ziel ist ein robuster Vegetationsstand entlang der Schienen“, sagt Egbert Meyer-Lovis, Sprecher der Deutschen Bahn für Norddeutschland. Das bedeutet aus Sicht der Bahn, sturmanfällige Baumarten und -formen weit über den normalen Rückschnitt hinaus zu entfernen. Stabile Bäume und Sträucher sollen sich danach an dieser Stelle bis zur Höhe der Schallschutzmauer entfalten können. Einzelne Anwohner beurteilen die Arbeiten kritisch. Sie sprechen von Kahlschlag und geben zu Bedenken, dass der Bahndamm ohne Bäume weniger stabil sei und bei Regenfällen ins Rutschen kommen könnte. Meyer-Lovis verweist darauf, dass die Arbeiten seit September mit dem Bremer Umweltressort abgestimmt seien. Auf wenig Verständnis stieß im Beirat Horn-Lehe die kurzfristige Ankündigung der Maßnahmen durch die Deutsche Bahn.

Die Fällaktionen führen tagsüber zu Vollsperrungen. Die Buslinien 21, 31 und N3 nehmen daher eine Umleitung. Zwischen den Haltestelle Berufsbildungswerk und Bürgermeister-Spitta-Allee fahren die Busse in beiden Richtungen bis zum 2. März über die Riensberger Straße und Achterstraße. Die Haltestelle Helmer entfällt.