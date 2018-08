Der TV-Reporter und Radio-Bremen-Mitarbeiter Hinrich Lührssen hat sich der Alternative für Deutschland in Bremen angeschlossen. (Frank Thomas Koch)

Wie geht es weiter für TV-Reporter Hinrich Lührssen bei Radio Bremen? Nach einem klärenden Gespräch am Montag will sich der Fernsehsender noch nicht abschließend äußern. "Es war ein sehr offener Austausch und wir werden uns mit der internen Prüfung und der Entscheidung Zeit lassen", erklärte Jens Böttger, Sprecher von Radio Bremen, am Dienstag.

Dabei steht auch die Frage im Raum, ob Lührssen während des Bürgerschaftswahlkampfs 2019 zu sehen sein wird. Die "taz" hatte am Montag berichtet, dass Lührssen im Frühjahr 2019 nicht programmpräsent vertreten sein werde. "Das war eine der ersten Überlegungen, die es bei jeder Person gibt, die in einer Partei vertreten ist - egal ob bei AfD, SPD oder CDU", bestätigte auch Böttger. Bei Talkshows beispielsweise sei es vor Wahlen üblich, dass die Bildschirmpräsenz von politisch aktiven Personen zurückgefahren wird, um die Neutralität zu wahren.

Eine Entscheidung darüber, ob Lührssen, der bislang nur Unterhaltungsprogramm für Radio Bremen ("Buten un Binnen") produzierte, 2019 zu sehen sein wird oder nicht, sei bislang nicht gefallen. "Wir haben mehrere Optionen, die wir jetzt in Ruhe abwägen, sorgfältig prüfen und anschließend mit Hinrich Lührssen besprechen werden. Erst danach werden wir diese Entscheidung öffentlich machen", erklärt Böttger.

Am Freitag war bekannt geworden, dass der Journalist in den Landesvorstand der Bremer AfD berufen wurde. Die Internetseite AfD Watch hatte den Screenshot eines gelöschten Beitrags der AfD öffentlich gemacht, in dem die AfD den Landesvorstand namentlich bekannt gemacht hatte. Am Montag veröffentlichte Lührssen eine schriftliche Stellungnahme, in der er seinen Schritt begründete.