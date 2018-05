Vom Funkturm Walle werden alle Hörfunk- und TV-Programm vone Radio Bremen ausgestrahlt. (Karsten Klama)

Wegen Wartungsarbeiten durch den Sendernetzbetreiber Media Broadcast muss am Freitag, 18. Mai, die Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehsignalen am Funkturm in Walle kurzzeitig unterbrochen werden. Zwischen 11 und 13 Uhr sind davon die Programme von Radio Bremen - Bremen Eins, Zwei, Vier, Next sowie Cosmo - betroffen. Auch in Bremerhaven kann Bremen Next nicht empfangen werden. Auch die DAB+-Ausstrahlung wird von den Arbeiten beeinträchtigt und wird in Bremen-Walle ausgesetzt.

Ebenfalls betroffen ist der DVB-T2-Empfang. Die Sender Radio Bremen Fernsehen, Das Erste, Phoenix, Arte, NDR, WDR, HR, MDR, BR, 3sat und Kika werden nicht ausgestrahlt, auch das Programm von anderen TV- und Radio-Anbietern ist betroffen.

Alle Sender können jedoch noch über das Internet empfangen werden. (sei)