Der Radium-Trinkbecher wurde sichergestellt und wird nun fachgerecht entsorgt. (Feuerwehr Bremen)

Der Fund eines radioaktiven Radium-Trinkbechers hat am Montagvormittag für einen Einsatz der Bremer Feuerwehr gesorgt. Wie die Feuerwehr berichtet, hatte ein Mann den Trinkbecher auf seinem Dachboden gefunden und die Feuerwehr informiert. Nachdem die ersten Einsatzkräfte zunächst einen größeren Absperrradius angeordnet hatten, wurde dieser nach der Einschätzung eines Fachmannes auf wenige Meter verringert. Erste Messungen zeigten keine erhöhten Strahlenwerte. Der Trinkbecher kam in ein Überfass und wird nun fachgerecht entsorgt.

Radium-Trinkbecher wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu medizinischen Zwecken verwendet. Die Becher enthalten den radioaktiven Stoff Radium, bei dessen Zerfall das radioaktive Edelgas Radon entsteht. Dieses wurde in Wasser gelöst und sollte zu Kurzwecken getrunken werden. Eine gesundheitsfördernde Wirkung der Becher ist aber widerlegt. Laut dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz geht von den Bechern keine unmittelbare Gefahr aus, solange er nicht geöffnet oder beschädigt wird. Die Strahlung in einem intakten Gerät sei so gering, dass sich eine Person mehr als 2000 Stunden in unmittelbarer Nähe zu dem Becher aufhalten müsste, um ernsthaft Schaden zu nehmen.