Der Weser-Radweg führt vom Weserbergland bis an die Nordsee.. (Robert B. Fishman)

Fahrradurlauber sind offenbar besonders gerne entlang von Flüssen unterwegs. Die drei beliebtesten Fernradwege des vergangenen Jahres folgen der Weser, der Elbe und der Ruhr. Dies geht aus der neuen Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hervor. Das Wasserthema zieht sich durch die ersten zehn Ränge durch: Ob Mosel, Donau, Altmühl oder Bodensee – es geht nicht ohne.

Die Route vom Weserbergland bis zur Nordsee lag zum zweiten Mal in Folge in der Gunst der Radreisenden ganz vorne. Auf den Rängen zwei und drei landeten wie im Vorjahr der Elberadweg und Ruhrtal-Radweg.

Der Weser-Radweg führt vom Weserbergland bis an die Nordsee. Los geht es in Hannoversch Münden, wo Werra und Fulda zusammenfließen, und die Weser quasi entsteht. Die mehr als 500 Kilometer lange Strecke führt größtenteils durch Niedersachsen. Sie endet in Cuxhaven. Sie soll sich in acht Tagesetappen bewältigen lassen.

Die beliebtesten Radfernwege im Überblick

1. Weser-Radweg

2. Elberadweg

3. Ruhrtal-Radweg

4. Ostseeküsten-Radweg

5. Bodensee-Königssee-Radweg

6. Main-Radweg

7. Mosel-Radweg

8. Donauradweg

9. Altmühltal-Radweg

10. Bodensee-Radweg