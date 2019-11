Drei Männer stehen vor Gericht, weil sie in der Scharnhorst-Kaserne eine Indoor-Plantage mit Cannabis-Pflanzen betrieben haben. (Christian Kuhaupt)

Hört man den Angeklagten zu, so beschleicht einen das Gefühl, es geht um neugierige Jugendliche, die einfach mal ausprobiert haben, wie das so funktioniert mit einer Indoor-Drogenplantage. Im Fernsehen habe man einen Bericht über Drogen gesehen, sei darüber dann ins Plaudern gekommen, erzählt einer der drei Angeklagten. Erst ganz allgemein, dann immer spezieller zum Thema Cannabisanbau. Bis hin zur Frage: „Mensch, warum probieren wir das nicht einfach mal aus?“ „Angetriggert“ sei er von dieser Idee gewesen, bestätigt der Zweite. „Wäre doch cool, zu wissen, wie so was läuft.“

Nun geht es in diesem Verfahren aber nicht um drei Jugendliche, sondern um drei ehemalige Soldaten der Scharnhorst-Kaserne in Bremen, 38, 30 und 28 Jahre alt. Im September 2015 haben sie in einem Gebäude der Kaserne eine Indoorplantage angelegt. Kurz vor Weihnachten wurde die erste Ernte einfahren, unmittelbar vor der zweiten flog das Ganze im März 2016 auf. Dreieinhalb Jahre später steht das Trio vor dem Amtsgericht. Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge lautet die Anklage. Zwei von ihnen wird außerdem das Vortäuschen einer Straftat vorgeworfen.

„Herr Oberleutnant“ und „die Jungs“

Zwei der drei Männer legen am Mittwoch ein umfassendes Geständnis ab. Vor allem der 38-Jährige kommt zu Wort. Er war Offizier damals, wenn er heute von seinen Mitangeklagten spricht, sind es für ihn immer noch „die Jungs“. Die beiden anderen waren Mannschaftsdienstgrade. Er habe ein kameradschaftlich-freundliches Verhältnis zu den beiden gehabt, trotzdem sei man stets beim „Sie“ geblieben. Auch der 30-Jährige wird später nicht ein einziges Mal den Namen seines ehemaligen Vorgesetzten nennen, sondern stets vom „Herrn Oberleutnant“ sprechen.

Zum Bild von zwielichtigen Rauschgifthändlern will das alles nicht so recht passen. Aber das waren sie auch nie, betont der 38-Jährigen. Das Wort „Drogen“ kommt ihm nicht über die Lippen. Er spricht stattdessen von „Projekt“ oder „Experiment“. Das Ganze noch dazu zeitlich begrenzt. Nur, weil die erste Ernte ein kompletter Misserfolg gewesen sei, habe man es noch ein zweites Mal versucht. Die Situation sei unbefriedigend gewesen. „Wir wollten diesen Prozess von Anfang bis Ende durchgehen, um ihn am Ende bewerten zu können.“

Lügengeschichten

Dass man im Falle eines Erfolges die Cannabis-Ernte habe verkaufen wollen, räumen diese beiden Angeklagten dann aber doch ein. Ebenso gestehen sie, der Polizei Lügengeschichten über einen Unbekannten aufgetischt zu haben, der sie zu dem Cannabisanbau gezwungen habe. Bis hin zu einem fingierten Überfall auf den 38-Jährigen und Drohanrufen bei seiner Freundin, um dieser Geschichte mehr Nachdruck zu verleihen.

Herrscht soweit Einigkeit bei den beiden Geständigen, so unterscheiden sich ihre Aussagen bezüglich des Dritten im Bunde komplett. Der 38-Jährige beschuldigt ihn als Mittäter, der von Anfang bis Ende dabei war, der 30-Jährige sagt aus, dass er nichts mit der Plantage zu tun hatte.

Der Prozess wird am Montag, 11. November, fortgesetzt.