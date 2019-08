Die beiden quadratischen Türme des St.-Petri-Doms überragen die Innenstadt. Neu errichtet wurden sie zwischen 1888 und 1893. (Christian Walter)

Zuletzt wurde über den ehrwürdigen Bremer St.-Petri-Dom vor allem im Zusammenhang mit den Plänen diskutiert, die der New Yorker Star-Architekt Daniel Libeskind für das Sparkassen-Areal am Brill hegt. Eine zentrale Frage der Debatte über das – vom neuen rot-grün-roten Senat, wie es derzeit aussieht, gekippte – Projekt war die Frage, ob der höchste der geplanten vier Türme mit 98 Metern dem Dom an Höhe ebenbürtig sein dürfte oder ihn möglicherweise gar überragen könnte. Daraus könnte man schließen, dass der Bremer Dom 98 Meter hoch ist. Aber ist das wirklich so? Hier wird es nun ein wenig undurchsichtig, denn auf die Frage, wie hoch Bremens größte Kirche eigentlich ist, gibt es unterschiedliche Antworten.

Auf dem Stadtportal „Bremen.de“ wird Touristen der Besuch auf „einem der beiden über 90 Meter hohen Türme“ empfohlen – laut der domeigenen Homepage (www.stpetridom.de) darf allerdings sowieso nur der Südturm besichtigt werden. Dort wird dessen Höhe mit 98,5 Metern angegeben. Laut der Suchmaschine Google ist er 50 Zentimeter kürzer, misst also exakt 98 Meter, wohingegen die Experten bei Wikipedia die Höhe beider Türme mit exakt 92,31 Metern mit sowie „etwa 89 Metern“ ohne Wetterfahne beziffern. Und in einem der vielen Leserbriefe, die den WESER-KURIER zur Libeskind-Debatte erreicht haben, schreibt der Verfasser, es klingt fast ein wenig enttäuscht, von „lediglich 92 Metern“. So weit, so verwirrend.

Ein Anruf bei Thilo Wichmann, der in der Bau und Grundstücksabteilung der Bremischen Evangelischen Kirche arbeitet. Er schaut im Archiv des Gotteshauses nach und fördert dort Unterlagen der letzten amtlichen Dom-Vermessung des Katasteramtes, das inzwischen Geoinformation Bremen heißt, aus dem Jahr 1974 zutage. „Die Vermessung geschah im Rahmen der damaligen Restaurierung des Doms“, sagt Wichmann. Seitdem, das bestätigt auch Ulrich Gellhaus, Direktor von Geoinformation Bremen, gab es keinen Anlass mehr zu einer Überprüfung, ob die Ergebnisse von damals noch stimmen.

Auf dem zweiseitigen Papier, das den Dom als Zeichnung zeigt, sind die Ergebnisse der Vermessung in feiner Handschrift vermerkt: Der Südturm misst bis zur Unterkante des Knaufs, auf den die Wetterfahne aufgesetzt ist, 98,45 Meter, der Zwilling im Norden ist mit 98,44 Metern eine Winzigkeit kürzer. Mit Wetterfahne und Hahn: 103,79 Meter im Süden, 103,73 Meter im Norden. Alles gemessen „NN“, also „über Normal Null“, bezogen auf den Meeresspiegel. Offiziell wird seit 1993 bundesweit übrigens der Begriff „Normalhöhennull“ verwendet.

Es kommt auf den Bezugspunkt an

„Amtliche Höhen werden immer in dieser Form angegeben“, erklärt Gellhaus. Die Flugsicherung zum Beispiel benutzt sie zur Bestimmung des Sicherheitsabstands beziehungsweise den erlaubten Überflugshöhen. „Bei uns ist der Dom mit 341 Fuß, also rund 104 Meter Höhe über dem Meeresspiegel angegeben“, sagt Anja Naumann, Sprecherin der Deutschen Flugsicherung in Bremen. Einen Bauingenieur oder Architekten etwa interessiert aber zum Beispiel eher die Höhe eines Hauses vom Boden an gerechnet, auf dem es steht. „Es kommt bei der Bestimmung der Höhe natürlich auch immer darauf an, welchen Bezugspunkt man haben möchte“, sagt Gellhaus.

Für die Domtürme lässt sich also auch die Höhe ab dem Erdboden bestimmen. Am Fuß des Doms wurde laut Gellhaus eine Markierung gesetzt, die dann auf den Meeresspiegel bezogen vermessen wurde. Der Unterschied beträgt genau 12,85 Meter. Rechnet man dann wieder die 2,38 Meter dazu, die dieser Messbolzen über dem Fuß des Eingangsportals sitzt, ergibt sich für den Südturm eine Höhe von 87,98 Metern bis zum Knauf und 93,27 Metern mit allem Drum und Dran (Nord: 93,26 Meter). „Wenn man überlegt, dass die Maurer das damals so exakt gemauert haben, ist das eine ausgesprochene Meisterleistung“, sagt Architekt Wichmann und lacht.