In Lüssum-Bockhorn ist am frühen Montagabend ein Einkaufsmarkt an der Schwaneweder Straße überfallen worden. Bislang fehlt der Polizei jede Spur, sie sucht Zeugen. Der Räuber betrat den Discounter um 18.40 Uhr. Als der vermeintliche Kunde an der Kasse bezahlen wollte, bedrohte er die Kassiererin plötzlich mit einem Messer und forderte das Bargeld aus der Kasse. Die 25-jährige Angestellte händigte es aus, der Räuber steckte die Geldscheine in eine mitgebrachte Plastiktüte und flüchtete unerkannt.

Im Zuge ihrer Ermittlungen fragt die Polizei: Wer hat am Montag gegen 18.40 Uhr in der Schwaneweder Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Der Räuber wird als etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug eine hellblaue Sweatshirt-Jacke mit Kapuze, einen vor das Gesicht gezogenen schwarzen Schal, dicke Handschuhe und schwarze Schuhe. Er führte eine blaue Plastiktüte mit sich. Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst unter Telefon 04 21 / 362 38 88.