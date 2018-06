Polizei sucht Zeugen

Räuber bedroht Pizzeria-Mitarbeiter in Bremen mit Messer

Am Montagmittag hat ein Unbekannter in der Östlichen Vorstadt in Bremen eine Pizzeria ausgeraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.