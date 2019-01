Die Kassiererin erlitt bei dem Überfall einen Schock. (Björn Hake)

In einer Tankstelle in Obervieland ist es am Freitagabend gegen 23 Uhr zu einem Raubüberfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, bedrohte ein maskierter Mann die 21-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und ließ sich Bargeld und Zigaretten aushändigen. Danach forderte er sie auf, sich hinzuknien und fesselte ihre Hände mit Kabelbindern. Anschließend ergriff der Räuber, mit dem in Müllsäcken verpackten Diebesgut, die Flucht. Der Kassiererin gelang es in ein Café in die Agnes-Heineken-Straße zu laufen, in dem sie auf Familienangehörige traf. Für sie wurde ein Rettungswagen gerufen: Die Frau erlitt einen Schock.

Hinweise gewünscht

Die Suche nach dem unbekannten Täter blieb jedoch erfolglos. Der Räuber soll etwa 170 Zentimeter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 / 362 38 88 entgegen. (ico)