Am frühen Samstagabend raubten zwei 32 und 34 Jahre alte Männer einen 84-Jährigen in seiner Wohnung am Stephanikirchhof aus. Nur wenige Minuten später konnten sie von der Polizei festgenommen werden. Der Jüngere der beiden sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei klingelte der 32-Jährige bereits gegen 16.15 Uhr das erste Mal bei dem Mann an der Tür.

Unter einem Vorwand gelang es ihm, den 84-Jährigen davon zu überzeugen, ihm Geld zu leihen. Etwa zwei Stunden später kam er dann mit seinem 34-jährigen Begleiter zurück. Er gab vor, das Geld zurückzahlen zu wollen. Der 84-Jährige ließ die beiden in seine Wohnung, dann aber kam ihm die Geschichte doch verdächtig vor. Daraufhin schrie der Jüngere der beiden Männer ihn an und verlangte weiteres Geld.

Er umklammerte den alten Mann und nahm ihm die Geldbörse aus seiner Tasche. Anschließend rannten die Täter davon und flüchteten auf einem Fahrrad. Der Überfallene verständigte sofort über den Notruf die Polizei, die die beiden Flüchtigen kurz darauf in den Wallanlagen entdeckte. Der 32-Jährige versuchte wegzulaufen und warf dabei das gestohlene Portemonnaie weg. Nach wenigen Metern holten die Polizisten den Mann jedoch ein und nahmen ihn fest.