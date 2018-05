Ein Unbekannter hat eine Bäckerei in Burglesum überfallen. (dpa)

Am Sonntagmorgen überfiel ein Mann eine Bäckereifiliale im Bremer Stadtteil Burglesum, das teilte die Polizei mit.

Der Täter betrat das Geschäft an der Straße "Unter den Linden". Die 34 Jahre alte Angestellte war gerade in einem der hinteren Räume, als sie aus dem Verkaufsraum lautstark jemanden rufen hörte, dass dies ein Überfall sei. Der Mann forderte sie auf, das Geld aus der Kasse in einen mitgebrachten Jutebeutel zu legen., was sie auch tut. Der Mann entkam mit dem Geld in Richtung Vegesack. (jfj)