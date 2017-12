Blumenthal

Räuber überfällt Seniorin und verschluckt Beute

Ein 18-Jähriger hat am Samstag eine Seniorin in Blumenthal überfallen. Als er kurz darauf mit Schmerzen im Oberkörper in eine Klinik gebracht und dort durchleuchtet wurde, entdeckten die Ärzte die mutmaßliche Beute auf dem Röntgenbild.