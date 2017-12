Blumenthal

Räuber überfällt Seniorin und verschluckt ihre Goldkette

Einer Seniorin wurde am Samstag in Blumenthal die Goldkette vom Hals gerissen. Der 18-jährige Räuber war schnell gefasst, aber von dem Schmuckstück fehlte jede Spur. Bis der Mann in einer Klinik geröngt wurde.