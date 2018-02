Ein maskierter Mann hat am Dienstag einen Supermarkt überfallen. Die Polizei sucht nun nach dem Täter. (dpa)

Ein maskierter Täter hat am Dienstagabend einen Supermarkt im Bremer Stadtteil Burglesum überfallen. Wie die Polizei berichtet, betrat der Mann gegen 21.20 Uhr das Geschäft, bedrohte die Angestellten mit einer Waffe und forderte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Eine Mitarbeiterin händigte dem Täter mehrere Geldscheine aus, die er in einem beigefarbenen Stoffbeutel packte. Anschließend floh der Mann auf einem alten Damenfahrrad auf die Bremerhavener Heerstraße in Richtung der sogenannten „Doppelkreuzung“.

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt:

Größe: 180-185 cm

Statur: schlank

Kleidung: dunkel, schwarze Mütze mit weiß umrandeten Sehschlitzen

Sprache: deutsch mit osteuropäischem Akzent

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Telefonnummer 0421 – 362 38 88 entgegen. (wk)