Nach dem Überfall flüchtete der Mann in Richtung Bürgerpark. (Björn Hake)

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Samstagabend eine Tankstelle an der Hollerallee in Schwachhausen überfallen. Der Mann habe gegen 18.45 Uhr den Verkaufsraum betreten, den 25 Jahre alten Angestellten mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert, berichtet die Polizei Bremen. Nachdem der Mitarbeiter das Bargeld in einem roten Beutel verstaut hatte, sei der Täter über den Stern in Richtung Bürgerpark geflüchtet.

Der Räuber soll zwischen 175 und 180 Zentimter groß sein. Er trug dunkle Kleidung, eine Sturmhaube und eine schwarze Schirmmütze. An seiner Jogginghose waren weiße Streifen. Hinweise nimmt die Polizei Bremen unter 0421 / 362 3888 entgegen.