Während ein Täter die Mutter zu einer Filiale der Deutschen Bank begleitete, hielt sein Komplize die beiden Kinder in der Wohnung fest. (Björn Hake)

Laut Polizeiangaben drangen die mit DHL-Jacken bekleideten Männer gegen 11 Uhr in die Wohnung der 37-Jährigen in der Waltjenstraße ein. Unter der Androhung, den beiden 17 Monate und vier Jahre alten Kindern etwas anzutun, ließen sich die Räuber von der Mutter Schmuck aushändigen.

Ein Täter schnappte sich die 37 Jahre alte Frau und ging mit ihr zu Fuß von der Waltjenstraße in die Gröpelinger Heerstraße. Sein Komplize hielt derweil die Kinder in der Wohnung fest. Während der Räuber vor einer Filiale der Deutschen Bank wartete, musste die 37-Jährige mit ihrer EC-Karte Bargeld abheben und ihm aushändigen.

Anschließend wurde die Familie im Schlafzimmer eingeschlossen und die Täter flüchteten unerkannt. Der Ehemann befreite seine Frau und die beiden Kinder eine Stunde später.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Täter sollen gelb-rote DHL-Jacken getragen haben. Einer der Männer trug eine blau-rote Mütze, sprach überwiegend Arabisch und war mit etwa 1,65 Meter groß. Er hatte einen dunklen Teint und wurde auf etwa 40 Jahre alt geschätzt. Sein Komplize sprach fließend Deutsch und soll etwa 30 Jahre und 1,85 Meter groß sein. Er hatte braune Haare und einen ungepflegten Drei-Tage-Bart.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer zur Tatzeit in der Waltjenstraße oder bei der Filiale der Deutschen Bank in der Gröpelinger Heerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu der beschriebenen Person machen kann. Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/3623888. (nkn)